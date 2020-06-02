قرارات مهمة للغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بالخرطوم

جرت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة دكتور ابوبكر محمد نور المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة أجرت تقييما شاملا للاوضاع الصحية والخدمية والمعيشية عقب صدور قرار تمديد الحظر حتى الثامن عشر من يونيو الجاري .

وأمنت اللجنة بحسب وكالات السودان للانباء على قرار والي الخرطوم بزيادة الرسوم المقررة لحجز المركبات المخالفة لأمر الطوارئ الخاص بالحظر الصحي وتراوحت رسوم المخالفات ما بين (١٥٢٧) الى (١٠٢٧) جنيه وذلك بناء على توصية دائرة مرور ولاية الخرطوم كما وجه الاجتماع كافة الجهات المسموح لها بالحصول على تصاريح المرور تسليم قيادة منطقة الخرطوم العسكرية المركزية البيانات المطلوبة لاصدار تصريح المرور الالكتروني كما وجه الاجتماع وزارة الصحة بالنظر في إستئناف عمل عيادات الاطباء وعيادات الاسنان ودعوة المستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى .

فيما أطمأن الاجتماع على موقف إنسياب السلع من المصانع للمحلات التجارية كما اطلع الاجتماع على موقف توزيع سلة الدعم الاجتماعي للمتأثرين بالحظر الصحي ووجه باستكمال التوزيع خلال الايام القادمة كما أطمأن الاجتماع على موقف دقيق الخبز والغاز والوقود من خلال تقارير المحليات التي أكدت استقرار هذه الخدمات .

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وطالب الاجتماع هيئة مياه الخرطوم بمعالجة قطوعات وشح المياه في المواقع التي وردت بتقارير المحليات كما وجه الاجتماع باستمرار برنامج نداء الخرطوم للنظافة كشراكة بين ولاية الخرطوم والمنصة السودانية وعدد من الجهات الداعمة للنداء وطالب الاجتماع ولاية الخرطوم تنفيذ التزاماتها تجاه النداء وبذل مساعي إضافية لاستقطاب آليات الجهات المانحة حتى يتمكن النداء من نقل النفايات المتراكمة قبل فصل الخريف

فيما طالب وزارة البنى التحتية بتقديم تقرير للاجتماع القادم حول الاستعدادات لفصل الخريف وابراز الأعمال التي يجري تنفيذها على نطاق المحليات كما كلف الاجتماع عدد من اعضائه باجراء إتصالات عاجلة مع بنك السودان المركزي وتجمع الصيارفة واتحاد المصارف بغرض استئناف نشاط المصارف لتوفير المعاملات المصرفية للقطاعات الحيوية التي تعمل في توفير الدعم الخدمي والسلعي للمواطن في أيام الحظر.

الي ذلك كلف الاجتماع أعضاء الغرفة بعمل طواف ميداني للوقوف علي الخدمات والسلع والالتزام بالحظر الصحي حسب التعديلات الجديدة وفي الاثناء تم تكليف مجموعة من الاعضاء باعداد دراسة شاملة حول الخطوات والترتيبات الفنية والصحية والاجتماعية لمرحلة ما بعد رفع الحظر الصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)