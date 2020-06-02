وفدا الحكومة وحركات دارفور يعقدان مفاوضات حول الترتيبات الأمنية

التاريخ: 02-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية ، وحركات مسار دارفور – عدا حركة تحرير السودان جناح مناوي، جلسة مفاوضات اليوم ،عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا بحضور رئيس الوساطة من دولة الجنوب السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية. وناقش الطرفان بحسب ( سونا ) القضايا المطروحة في ملف الترتيبات الأمنية بمسؤولية وروح عالية وتعاون تام، وستتواصل الجلسات يوميا للوصول الى اتفاق سلام نهائي في الموعد الذي حددته الوساطة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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