التربية والتعليم توضح أوضاع الممتحنين لمرحلتي الأساس والثانوي

التاريخ: 02-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قالت وكيلة وزارة التعليم تماضر الطريفي أن قرار فتح الفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي للمراجعة إستعداداً للإمتحانات سيتخذ عقب إنجلاء الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، والإعلان عن ذلك من قبل السلطات المختصة.

وطبقاً لتعميم صحفي صدر عن الوزارة اليوم، بحسب صحيفة السوداني فإن الوكيل تماضر بحثت مع وكيلة وزارة الصحة الإتحادية د. سارة عبدالعظيم، الموقف الصحي بالبلاد وتأثيره على قطاع التربية والتعليم.

ناشدت تماضر الممتحنين للمداومة على المذاكرة ومراجعة مقرراتهم لحين الإعلان عن موعد الإمتحانات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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