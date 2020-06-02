تحركات وتعاطف منظمات حقوق الإنسان تجاه قضية المعتقلين السياسيين في السودان

وضع محرك بحث موقع آفاز العالمى المعروف كأشهر موقع يضم المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، عريضة تطالب حكومة السودان الانتقالية باطلاق سراح المسجونين سياسيا في السودان بالضمان نسبة لانتشار فيروس كورونا في السجون واصابة بعضهم مما ادى الى وقوع وفاة.

وضع عريضة ضد الحكومة السودانية، كواحدة من العرائض المتحركة التي وجدت تعاطفا وانتشار عالمي واسع، والتي تثير مسالة انهم لم يقدموا للمحاكمة لمدة تتجاوز العام.

ووقع على دعم العريضة اكثر من ٤٠٠٠ من الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان من جميع انحاء العالم.

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وبحسب رصد أخبار الخليج 365 بعد أن تجاوزت العريضة ضد الحكومة السودانية الثلاثة الف داعم وضعها الموقع على قوقل كواحدة من العرائض المتحركة وسريعة القبول التعاطف في العالم.



ومن جهة أخرى شددت “جيهان هنري”، مديرة شرق افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء، وضمان التهم المناسبة و الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين.

وبحسب متابعة صحيفة أخبار الخليج 365 تنشط منظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان واسر المعتقلين في بناء شبكات مناصرة تطالب حكومة السودان بالالتزام بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان وفق التزامات السودان التى جاءت في الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)