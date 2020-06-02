الجيش يشرع في إغلاق محيط القيادة بالتزامن مع ذكرى فض الاعتصام غداً

شهد محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، انتشار آليات وجنود الجيش، تمهيدا لإغلاق الطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض الاعتصام في ٣يونيو من العام الماضي.
وافادت مصادر مطلعة بحسب صحيفة السوداني أن قوات الشرطة وجميع الوحدات العسكرية في كافة أرجاء البلاد تلقت أوامر برفع درجة الاستعداد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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