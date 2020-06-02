شاهد بالصور : مراسل العربية محمد عثمان يوفي بوعده بعد شفائه

أوفى مراسل قناة العربية الحدث بالخرطوم، الإعلامي السوداني “محمد عثمان الشيخ”، بوعده عقب شفائه من اصابته بكورونا، مشاركة مجموعة شباب متطوعين بتعقيم السيارات ضمن الاحترازات الوقائية ضد كورونا. وقال “عثمان” عبر منشور على صفحته: بحسب صحيفة السودانى أيام كنت في العزل الصحي وصلوني في البيت الشباب المحترمين ديل واولاد البلد، وعملو تعقيم كامل شامل للمنزل من غير اي مقابل، واحترت اجازيهم كيف. وبكل التجرد الفي الدنيا قالو لي اوعدنا بس لما تبقي كويس تجي تشتغل معانا، و من باب الوفاء بالعهد وتشجيعاً لأبناء الجيل وجموع الشباب الكتار وفيهم خير أوفيت بوعدي لهم وشاركتهم في مبادرة تعقيم العربات في الشارع. وتابع: شكراً لأصحاب المركبات للتفاعل الكبير وشكراً للشباب لانهم ببساطة يستاهلو خاصة وإني عرفت انو المواد بجيبوها (بالشير ) Advertisements وبعض المساعدات من الناس الفي شارع الله. وأزيدكم كمان إنو أي زول يجي يقول ليهم عندنا حالة كورونا او حالة اشتباه بمشو معاهو البيت وبقومو بالمطلوب. وكان محمد عثمان قد خضع لفترة حجر صحي منزلي لعدة أيام عقب اصابته أثناء عمله بعدوى كورونا وقد شُفي منها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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