ٱطلاق سراح الطيب مصطفي بالضمان

التاريخ: 02-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أمر وكيل النيابة باطلاق سراح رئيس منبر السلام العادل،والكاتب الصحفي الطيب مصطفي بالضمان العادية. وابلغ أحد افراد الاسرة صحيفة ( السوداني) بأن وكيل النيابة امر باطلاق سراحه بعد التحري معه في البلاغ المفتوح من عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع وقال إنهم الآن بصدد إكمال إجراءات الضمان ومن ثم المغادرة للمنزل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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