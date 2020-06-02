طلب عاجل من السودان لمجلس الأمن.. تعرف عليه

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الثلاثاء 2 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي تشجيع كل أطراف مفاوضات سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف.
وقالت وزارة الخارجية السودان ية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أسماء عبد الله، وزيرة الخارجية، بعثت أمس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة ، كما أنطوت على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرًا وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء السودان ي الدكتور عبد الله حمدوك، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.
وأكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقا من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.
وشددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
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