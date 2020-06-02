لفت الإنتباه.. حي أمدرماني يلتزم بإحترازات (كورونا) ويوقف الزيارات

تداول ناشطون وإعلاميون بكثير من الإعجاب والثناء، صوراً لمنازل من حي الملازمين العتيق بمحلية أم درمان، مصحوبة بتعليقات تشير إلى أنه من أكثر أحياء الخرطوم التزاماً بتطبيق الإجراءات الإحترازية المطلوبة للوقاية من جائحة فيروس (كورونا).

وذكرت المنشورات بحسب صحيفة الصيحة أن الملازمين من أكثر الأحياء إلتزاما بالاحترازات والإرشادات المتعلقة للوقاية من فيروس (كورونا) منذ بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية. وأشارت إلى أنه في كل باب بيت تجد إعلاناً صغيراً يطلب فيه أصحاب المنزل إيقاف الزيارات مؤقتاً، وفي غاية اللطف مع الطلب بالبقاء في المنازل.

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ووجد هذا المسلك التأييد والإشادة، على اعتبار أنه يعكس درجة متقدمة من الوعي بأهمية السلوك الصحي السليم حتى ولو تعارض ذلك مع العادات والتقاليد والأعراف السودانية التي تحض على استقبال الضيف وإكرامه والتزاور والتواصل، لأن الحالة الصحية تقتضي درجة عالية من الحرص الفردي والجماعي على الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس أو نقل العدوى لآخرين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)