تفاصيل جديدة عن اعتقال الصحفي الطيب مصطفى….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نجل الاستاذ الطيب مصطفى أن والده لا يزال رهن الاعتقال وذلك على خلفية بلاغ من لجنة إزالة التمكين. وأكد عبد الله للانتباهة أون لاين أنهم في انتظار بدء الاجراءات ومن بعدها سيشرعوا في الاجراءات اللازمة لاطلاق سراحه. وجوبهت خطوة اعتقال الكاتب الكبير بصحيفة الانتباهة ورئيس منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى باستنكار واسع في الاوساط السياسية والاعلامية. وأصدر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين بيانا رفض فيه اعتقال الطيب وطالب بإطلاق سراحه فورا. كما يستعد عدد من الصحافيين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بتكميم الأفواه وكسر الأقلام. بينما أبدت عدد من القوى السياسية استنكارها لاعتقال الطيب واعتبرته ردة عن شعارات الثورة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة.

وطمأن عبد الله الوسط الصحافي والسياسي أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة وهو كما عرفه الجميع ثابت على مواقفه ومبادئه ولن يثنيه شيئ عن المضي في طريق نصرة الاسلام والحق والعدالة.