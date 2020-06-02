ماذا وراء دعوة الجبهة الثورية للمواطنين الانضمام الى الجيش؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف خبراء عسكريون ومحللون سياسيون المناشدة التي اطلقتها الجبهة الثورية لمواطني شرق السودان بالانضمام الى صفوف القوات المسلحة والدعم السريع على خلفية الهجوم الاثيوبي على الحدود الشرقية بانها اعتراف صريح من الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الجيش والدعم السريع فيما مضى بأن الجيش والدعم السريع هما القوة الوحيدة القادرة على مواجهة أي تهديد خارجي او عدوان على البلاد.

الخميس الماضي وقعت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال مما دعا الجبهة الثورية الى حث مواطني الشرق بالانضمام الى القوات المسلحة والدعم السريع للدفاع عن منطقة الفشقة على الحدود الشرقية قبل ان تستقر الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع إثيوبيا بعد تصدي القوات المسلحة لهجوم من عصابات الشفتة مدعومة من الجيش الإثيوبي حيث كبد الجيش المعتدين خسائر فادحة

في وقت اسرعت فيه الخارجية الاثيوبية الى اصدار بيان أكدت فيه أن أفضل طريقة لمعالجة الحوادث الحدوية التي وقعت الأيام الماضية هي المناقشات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي واعتبرت أن الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين.

ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى احتواء الوضع على الأرض وتجنب أي توتر إضافي وحثت البلدين على العمل معاً من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيه بشكل مشترك.

مناشدة الجبهة الثورية والتي تتكون من كبرى الفصائل العسكرية الحركات المسلحة (العدل والمساوة بزعامة جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مناوي والحركة الشعبية بقيادة عقار) يصفها الخبير الامني اللواء أمين مجذوب بانها اقرار صريح من تلك الحركات المسلحة بمقدرة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على التصدي لكل خطر وهجوم خارجي على السودان وهو اقرار ياتي من خلال الرصيد التراكمي من البطولات والمواقف للقوات المسلحة والدعم السريع في تصديها لكل محاولات التعدي على الاراضي السودانية لذا فان الحركات المسلحة تقر بأن (الجيش والدعم السريع) هما القوة الوحيدة القادرة على مواجهة أي تهديد خارجي على السودان.

وفي السياق يرى الخبير الاستراتيجي دكتور الرشيد محمد ابراهيم في موقف الجبهة الثورية وحثها للمواطنين بالانضمام الى الجيش والدعم السريع تطور نوعي في مواقف الحركات المسلحة تجاه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مضيفا بانه وللمرة الاولى تعرب الجبهة الثورية عن دعمها للقوات المسلحة والدعم السريع منذ تعليق مفاوضات السلام بين الاطراف.