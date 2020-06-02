روائح العنصرية تفوح من اروقة الكاف!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*قلناها من قبل!

*وسبقنا عليها الكثير من المتابعين والمراقبين!

*واكد عليها اللاحقين!

*روائح البطولات النتنة بدات تفوح في الافق!

*ساموراء السنغالية فتحت كوة في ظلام الكاف الدامس!

*نعم..تصريحات شطة الاخيرة ما هي الا جزء يسير من الاعيب لجان الكاف التي تسيطر عليها ايادي من المنطقة العربية التي تتعامل مع بقية اندية القارة علي انها تمامة عدد ليس الا وتلك الالقاب التي تفلت احيانا وتذهب الي اندية من للقارة السمراء لا تفلت بالساهل وانما بعد مخاض عسير ،حيث اتضح ان البطولات والالقاب هي حكرا علي دول بعينها لا تذهب من الي عواصم اخرى الا في القليل النادر وان كانت بعض الدول او بعض الاندية في القارة السمراء او افريقيا السوداء فهمت اللعبة وتتعامل بذات الترياق الذي تضعه الدول اياها منذ وقت باكر ومنذ اتضاح الرؤيا حول اكثر الاندية قدرة علي بلوغ الادوار المتقدمة والتي في سبيل الوصول اليها اي تلك الادوار تدهس اندية وتذبح العدالة وضح النهار ويكفي الظلم الذي ظل يوقع علي عديد الاندية خلال السنوات الاخيرة وبشهاد الشركة الراعية قنوات(بي ان سبورت)والتي هي الاخرى تلعب دورا بارزا في ذات الاتجاه حيث يشهد التاريخ وتشهد مباريات عديدة بممارسات قبيحة وغير امينة تمارسها لجان الكاف في اختيار اضعف العناصر التحكيمية لادارة مباريات طرفها الاخر عربي ومن الاندية التي يراد لها ان تبلغ تلك الادوار والاقبح ان يتم اختيار صافرات تحكيمية عنصرية عربية لتدير مباريات اخرى طرفها ايضا نادي عربي والاخر من افريقيا السمرا بداية من السودان وملعب امدرمان ويكفي ما لحق بالهلال خلال العامين الاخيرين لبطولتي الكاف الكونفرالية والابطال وكيف يتم اختيار اسم واحد وصافرة واحدة تخصصت في ظلم الهلال ويشهد التاريخ ان الصافرة المغاربية التي يتولى امرها رضوان غير الجيد قد ذبحت الهلال من الوريد الي الوريد وتحت نظر وبصر الكاف ولجانه التي تتامر وضح النهار لابعاد بعض الاندية الوصول الي ادوار متقدمة وفي ذات الوقت تمهيد وتعبيد الطريق لاندية اخرى لبلوغ تلك الادوار!

*روائح نتنة وكريهة وعنصرية عمت القرى والحضر في القارة السمراء ويكفي ان السنغالية فاطمة ساموراء التي تم تكليفها كامين عام للفيفا في البحث والتقصي عن كوارث الكاف علي خلفية معلومات تم تسريبها عطفا علي انتصار الترجي المشبوه العام الفائت علي الوداد وجاءت النتيجة تؤكد حقيقة التامر واللعب من وراء حجاب في بطولات الكاف ليكون القرار الاول والصريح للفيفا العمل علي مراقبة وتاهيل بعض الكوادر التحكيمية لاجل درء فساد الصافرات التحكيمية التي هي العوبة يتم توجيهها لاغراض لاتخفى علي احد وكما حدث للهلال امام اندية عربية من شمال وشمال غرب افريقيا في عامين متاليين وفي بطولتين مختلفتين حيث جسدت تلك الصافرات المغربية والجزائية كيف يكون الظلم وبيع الضمير وضح النهار حتى ولو كان الثمن عنصريا ومناصرة الابيض علي الاسود واشرطة مباريات الهلال امام النجم الساحلي مرتين والاهلي المصري تؤكد ماساة كرة القدم الافريقية والتي لم تراوح مكانها وظلت تعيش في ظل الكرة العالمية بسبب الفساد الذي يستشري في شرايينها!

*تصريحات قرن شطة الاخيرة عن الظلم الذي ظل يوقعه الكاف علي الهلال باختيار عناصر تحكيمية عنصرية تلعب لصالح الاندية العربية علي حساب الاندية من افريقيا السوداء يمثل غيضا من فيض ويؤكد حقيقة ان البطولات والالقاب يتم توجيهها منذ وقت مبكر وان الاندية التي تقتنص بعض الالقاب تتعامل معها تلك الايادي علي انها زكاة لتغطي علي الخبث والقبح الذي يجري وراء كواليس الكاف في وجود اتحادات هشة وضعيفة كما المجالس التي تعاقبت علي اتحادنا السوداني خلال الاربعين عاما الاخيرة..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*للمرة الالف لن ينصلح حال كرة القدم الافريقية اذا لم يتم تغيير اللجان المختلفة بالكاف او نقل مقره الي دولة من افريقية السوداء!

*تمديد الحظر لاسبوعين اضافيين يضاعف مسؤوليتنا بمواصلة العمل علي موقع الصحيفة الالكتروني الذي هو محل اشادة عشاق الساحرة المستديرة في الشبكة العنكبوتية وسنواصل بمشيئته تعالى بذات القوة والاجتهاد لاجل ربط القاريء الكريم بالاحداث الرياضية الي حين انجلاء جائحة كورونا!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!