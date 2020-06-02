الصحة: تسجيل (147) إصابة (كورونا) جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية، تسجيل (12) وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، وتسجيل (147) حالة إصابة.

وذكر التقرير الوبائي لحالات يوم الأحد، أنه تم تسجيل (113) حالة بالخرطوم، الجزيرة (10)، شمال كردفان (1)، القضارف (6)، سنار (5)، كسلا (8)، غرب دارفور (2)، وحالة واحدة في كل من النيل الأبيض والبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم تسجيل (12) حالة وفاة، منها (5) بالخرطوم و(4) بالجزيرة، حالتان بالقضارف وواحدة بشمال كردفان.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (5137) حالة، متضمنة (298) حالة وفاة.

فيما بلغت حالات التعافي (99)، ليصبح العدد الكلي للمتعافين (1522) حالة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة: (الخرطوم 4078، الجزيرة 367، شمال كردفان 136، القضارف 160، سنار 113، جنوب دارفور 35، كسلا 48، غرب دارفور 26، الشمالية 15، شمال دارفور 68، نهر النيل 22، النيل الأبيض 51، شرق دارفور 14، غرب كردفان 11، النيل الأزرق 8، البحر الأحمر 11، جنوب كردفان 6، ووسط دارفور 4).

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تطبيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن أي حالات إشتباه.