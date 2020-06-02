مجلس الوزراء ينفي إستقالة حميدتي من رئاسة اللجنة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفي وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السفير عمر بشير مانيس ماتداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة عن استقالة السيد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية،واكد السفير مانيس بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يباشر مهامه برئاسة اللجنة ويتابع بصورة يومية أعمال اللجان الفرعية.

ودعا السفير عمر بشير مانيس الجميع لعدم الالتفات إلى الاشاعات التي تهدف إلى زرع البلبلة في الرأي العام.

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