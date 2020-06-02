إصابة قيادية بارزة بحزب الأمة بفيروس كورونا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طال فايروس “كورونا” احدى ابرز قيادات حزب الأمة القومي ، وقالت الأمين العام السابقة للحزب سارة نقد الله، إنها خضعت لفحوصات اثبتت اصابتها بالفايروس، وكشفت نقد الله في بيان تلقته “سودان تربيون”، عن تعرضها لوعكة صحية، في الأيام الماضية، قامت على إثرها بمراجعة الطبيب المختص، وطلب منها إجراء بعض الفحوصات المختبرية والتصويرية وكل النتائج كانت سليمة في البداية.

وأشارت إلى أنها ونسبة لظروف جائحة كورونا، عزمت الدخول في الحجر الصحي تحسبا لأي طارئ، والتزاما للإرشادات الصحية، ولكن ظهرت اليوم نتيجة الفحص وكانت إيجابية.

وطمأنت نقد الله الجميع، على أنها وجميع الأسرة بخير وصحة جيدة.