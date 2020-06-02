زيادة ساعات الحركة في ولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تخفيف اجراءات الحظر الصحي والاغلاق الشامل بولاية الخرطوم وزيادة فترة الحركة الداخلية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا مع الإبقاء على بقية الإجراءات المتعلقة بالحظر .

وقال الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية بروفيسور صديق تاور في تنوير صحفي مشترك مع وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح مساء أمس بـ(سونا) أن اللجنة خلصت الى هذا القرار بعد تداول عميق لكل التقارير المتعلقة بالموقف من الجائحة . وأضاف تاور أن قرار منع التجمعات وقفل الأسواق الكبيرة سيظل قائما بالإضافة الى اغلاق الكباري الا للفئات المستثناة، فضلا عن المنع التام لحركة نقل الركاب بين الولايات. وتعقد اللجنة موتمراً صحفياً السابعة مساء اليوم لتوضيح كل الحيثيات وراء هذه القرارات

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