تجمع المهنيين يخاطب قوى التغيير لإضافة مناديب جدد لـ(القروب الرسمي)

خاطب تجمع المهنيين السودانيين، المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رسمياً لإضافة مناديب التجمع الخمس الجدد إلى المجلس فوراً، استناداً لخطاب رسمي سابق صادر عن مقرر التجمع.

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وشدد التجمع في تعميم صحفي له صدر بحسب صحيفة السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن ما يحدث داخل التجمع شأن داخلي لا يحقُّ لأيّ جهة التدخل فيه بحسب الخطاب الذي يشير إلى أن مجلس تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال (48) ساعة.

وأكد التجمع أنه سيناهض اي قرار لا يتسق مع مواقف التجمع بكل السبل المتاحة في ظل غياب مناديبه داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشار التجمع إلى أن مناديب التجمع السابقين في المجلس المركزي تمت إزالتهم من القروب الرسمي لأعضاء المجلس ولم تتم إضافة المناديب الجدد، ما يعني انقطاع التواصل بين التجمع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)