مصادر تكشف حقيقة وفاة القيادي بالوطني “عبد الرحيم محمد حسين”

علمت مصادر عن عدم صحة الشائعة التي تتناقل بمنصات التواصل الاجتماعي حول وفاة القيادي بالنظام السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين.

وكانت قد راجت أخبار بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، منذ صباح اليوم الثلاثاء متحدثة عن وفاته، وقد تاكد عدم صحتها.

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يذكر ان “حسين” ، كان قد اصيب قبل أسبوع في اواخر مايو الماضي بفيروس كورونا، واكدت أسرته حينها، إن نتيجة فحص إدارة الوبائيات أكدت إصابته بفيروس (كورونا).

وحملت الأسرة في بيان مقتضب بحسب صحيفة السوداني، مساء السبت الماضي مدير سجن كوبر المسؤولية الكامله عن اصابته بالكورونا والتأخر و الاهمال الذى ادى الى تدهور حالته الصحية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)