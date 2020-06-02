التاريخ: 02-يونيو-2020
0 مشاهدة
علمت مصادر عن عدم صحة الشائعة التي تتناقل بمنصات التواصل الاجتماعي حول وفاة القيادي بالنظام السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين.
وكانت قد راجت أخبار بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، منذ صباح اليوم الثلاثاء متحدثة عن وفاته، وقد تاكد عدم صحتها.
يذكر ان “حسين” ، كان قد اصيب قبل أسبوع في اواخر مايو الماضي بفيروس كورونا، واكدت أسرته حينها، إن نتيجة فحص إدارة الوبائيات أكدت إصابته بفيروس (كورونا).
وحملت الأسرة في بيان مقتضب بحسب صحيفة السوداني، مساء السبت الماضي مدير سجن كوبر المسؤولية الكامله عن اصابته بالكورونا والتأخر و الاهمال الذى ادى الى تدهور حالته الصحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف حقيقة وفاة القيادي بالوطني “عبد الرحيم محمد حسين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.