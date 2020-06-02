الرهد تطبق التقانات الزراعية الحديثة

شرعت هيئة الرهد الزراعية في تطبيق التقانات الزراعية الحديثة الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية لرفع الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الزراعية حيث تم نثر سماد الداب ومبيدات الحشائش . وأكد المهندس عبد الله محمد أحمد مدير هيئة الرهد الزراعية في تصريح بحسب سونا، على حرصهم تطبيق التقانات الزراعية لتطوير الزراعة بالرهد ، وأشار للبداية المبكرة لزراعة محاصيل العروة الصيفية بزراعة محصول الفول السوداني مطلع مايو المنصرم وبدءا بمراحل الإنبات بصورة ممتازه وأوضح مدير الرهد إن المساحات التأشيرية لمحاصيل العروة الصيفية بلغت 195 ألف فدان لمحاصيل الفول السوداني والذرة والقطن وإمتدح الجهود الكبيره للعاملين والمزارعين بالمشروع وقال إن المتابعة المستمرة للعمليات الفلاحية تبشر بنجاح الزراعة بمشروع الرهد خاصة محاصيل العروة الصيفية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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