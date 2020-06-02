اغلاق كامل لأسواق المناقل من غد الأربعاء ولمدة أسبوع

أعلنت لجنة أمن محلية المناقل في إجتماعها الطارئ صباح اليوم برئاسة الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي لمحليه المناقل إلاغلاق الكامل لأسواق المحلية في كل الوحدات الإدارية إعتباراً من يوم غد الأربعاء 3 يونيو الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل 10 يونيو.

ووجهت اللجنة بحسب سونا، بتكوين لجنة مصغرة للإعداد لتكريم أعيان المحلية الذين أسهموا فى توفير معينات وإحتياجات الشؤون الصحية من داخل وخارج السودان وتكليف آلية الوقود بالجلوس مع أصحاب محطات الوقود وتعريفهم بأن زيادة المحروقات ليس من سلطات المحلية والسعي لمعالجة الأمر .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)