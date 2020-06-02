الأصم : من غير المعقول أن يقفز تجمع المهنيين من أولوياته...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنتقد المُتحدث الرسمي السابق بإسم تجمع المهنيين السُودانيين،محمد ناجي الأصم دعوة تجمع المهنيين بإقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة، وإعتبر الخطوة تجاوز للأولويات.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وتجمع القوى المدنية توافقا على ضرورة إقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة،واكدا على عدم دستورية المجلس الأعلى للسلام، وطالبا بأيلولة ملف التفاوض لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الأصم في تدوينه له عبر صفحته في “الفيس بوك” أنه من غير المعقول أن يقفز التجمع من أولوياته الأساسية المتمثله في بناء النقابات والمُساهمة في تقوية المجتمع المدني، وأكد أن تناول قضية فصل الدين عن الدولة بهذه السطحية سيحولها إلى حرب شعارات وتحشيد وإصطفاف مضاد.

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وأكد الأصم أن طبيعة التجمع التحالفية وطبيعة عضويته المختلفه تحول بينه على إتخاذ أي موقف أيدلوجي لجهة أنه تحالف بني على أساس القضايا النقابية، مشيراً إلى أن من أعلنوا هذا الموقف لا يعبر سوي أراء شخصية ولا يمثل التجمع.

وتنادي قوى مسلحة، من بينها الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، بفصل الدين عن الدولة، وإعتماد علمانية الدولة ، او منح إقليم جبال النوبة، والنيل الأزرق حق تقرير المصير .