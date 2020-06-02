أسر ضحايا تفجيرات السفارات الامريكية يقبلون تسوية مع حكومة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت المتحدثة بإسم الضحايا في تفجيرات السفارات الأمريكية – كينيا وتنزانيا – عن قبولهم التسوية المقترحة مع الحكومة السودانية.

كما أعلن المحامي “ستيوارت نيوبيرجر” محامي الضحايا من الجنسية الأمريكية عن قبولهم التسوية.. قائلا إن التسوية ستغلق القضية تماما كما حدث في وقت سابق مع ليبيا.

ولا شك أن هذه التسوية – كما سابقتها- تفتح الطريق أمام إزالة اسم البلاد من قائمة الإرهاب.. خصوصاً وان الحكومة الأمريكية اشترطت تسوية كافة القضايا مع أسر الضحايا قبل الشروع في أي إجراء.

جدير بالذكر ان حكومة الثورة الإنتقالية تدفع فاتورة نظام الفساد البائد.. داخليا وخارجيا.. حيث ارتبط اسم البلاد طوال فترة حكم المعزول بقوائم الفساد والانتهاكات والإرهاب.

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