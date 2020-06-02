شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طال فيروس “كورونا” احدى ابرز قيادات حزب الأمة القومي ، وقالت الأمين العام السابقة للحزب سارة نقد الله، إنها خضعت لفحوصات اثبتت اصابتها بالفيروس، وكشفت نقد الله في بيان تلقته “سودان تربيون”، عن تعرضها لوعكة صحية، في الأيام الماضية، قامت على إثرها بمراجعة الطبيب المختص، وطلب منها إجراء بعض الفحوصات المختبرية والتصويرية وكل النتائج كانت سليمة في البداية.

وأشارت إلى أنها ونسبة لظروف جائحة كورونا، عزمت الدخول في الحجر الصحي تحسبا لأي طارئ، والتزاما للإرشادات الصحية، ولكن ظهرت اليوم نتيجة الفحص وكانت إيجابية.

وطمأنت نقد الله الجميع، على أنها وجميع الأسرة بخير وصحة جيدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة سارة نقد الله بفيروس (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.