عبد الرحيم الصديق سفيرا للسودان بقطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تلقَّت وزارة الخارجية السودانية الاثنين موافقة الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى دولة قطر.

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