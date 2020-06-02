تقديم خدمة تمييز ومعايرة وختم الذهب بنهر النيل

اكتمل العمل بمختبر الذهب والمعادن النفيسة كثاني مختبر في السودان مختص بمعايرة وتمييز الذهب ومراجعته مع توفير خدمة الختم اليديوي والليزري .
وقال دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير قطاع المواصفات والمقاييس بولاية نهر النيل بحسب سونا ان العمل اكتمل بمختبر الذهب والمعادن النفيسة وان ادارته أقدمت على هذه الخطوة للإسهام في تطوير صناعة الذهب بالسودان والحد من عمليات تسرب المنتج وتهريبه مشيرا الى أن ولاية نهر النيل تنتج أكثر من 80% من الذهب التقليدي بالسودان.
واضاف أن هذه الخدمات تجعل للمنتج المحلي قيمة ليصبح مبرئا للذمة بعد أن كان يتم بيعه كخام موضحا (لسونا) أن الخدمة لكل أنواع المنتج من سبيكة ومنتجات صغيرة ومصنوعة ومتاحة للمعدنين والتجار والصاغة.
وكشف عن سعي ادارته مع الجهات ذات الصلة لأن يكون المختبر قبلة للمنتجين ومشجعا لإنشاء بورصة عالمية ومصفى للذهب والعمل على التصدير مباشرة من الولاية مبينا أن هذه الخدمة الجديدة بالولاية توفر الجهد والوقت للعاملين في مجال الذهب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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