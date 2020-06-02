أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير أمس قرارا رقم 28 لسنة 2020م قضى بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية وسمى القرار والي ولاية الجزيرة رئيسا و جمال محمد نور مقررا وعضوية 14 آخرين .
وحدد القرار بحسب صحيفة الجريدة، مهام وإختصاصات اللجنة في التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية او أي أزرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة بانهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو اي جهة من الجهات المذكورة في المادة 7 (1 _ أ و ب) حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام النفوذ وإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة ازالة التمكين بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.