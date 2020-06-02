إرتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً بمجمع الخرطوم من (6.700) إلى (7) الآف جنيه للجرام الواحد. وعزا امين اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال زيادة الاسعار لارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي ومضاربات التجار رغم اغلاق الاسواق. مبينا سعر الجرام بلغ (7) جنيه بدلا عن (6.700) جنيه للذهب المشغول أما سعر جرام الذهب الخام فقفز من (5.300_ 5.400) الى ( 5٫750) جنيه، مشيرا للاثر السالب للحظر على عضوية الشعبة.

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