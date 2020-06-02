القبض على خال الرئيس المعزول عمر البشير (الطيب مصطفى)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الامين السياسي لحزب منبر السلام العادل، محمد أبوزيد بأن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب الطيب مصطفى وذلك على خلفية تدوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بلاغًا في مواجهته .

وقال أبو زيد ان سبب الاعتقال جاء على خلفية مقال صحفي للطيب مصطفى والتي هاجم بها عضو لجنة إزالة التمكين الدكتور صلاح مناع، مشيرًا الى ان السلطات رفضت الافراج عنه بالضمانة العادية .

وفي وقت سابق، كان الطيب مصطفى قد كتب مقالين أحدهما تحت عنوان “إلى الرويبضة صلاح مناع.. ارعى بي قيدك ايها القزم!”، شن فيهما هجوما عنيفا على عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.

الجدير بالذكر أن الطيب مصطفى هو خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.