قدح الدم ..افادات زوجها كافية لادانتها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نجدد الحديث مرة اخرى عن الدكتورة نجوى قدح الدم التى رحلت الاسبوع الماضى ، وقد ثار لغط كثير حول ارتباطها بالعدو الصهيونى ودوائر استخبارية اقليمية وعالمية .

وبعد رحيل قدح الدم تناولها الناس من جوانب عدة ، وآخرون تعدوا حدودهم للحديث عن اهلها واصولها وقبيلتها ، وفيهم من اساء للعائلة الكبيرة ، وهذا امر غير سليم ولايمكن القبول به ، فوقوع احد الأفراد فى الخطأ لايعطينا الحق فى تناول اهله وقبيلته بالنقد كما حاول البعض ان يصف كل القبيلة بقوله ان العمالة متأصلة فيهم ، وان الخيانة تجرى فى دمائهم وهذا بلا شك خطأ فادح وشنيع ولسنا نرفضه فحسب انما نعترض عليه بشده ونطالب بسحبه والاعتذار عنه.

ونعود اليوم لنتحدث عن الراحلة نجوى ونقول انها جزء من المشروع الذى تتبناه القوى الاستعمارية الظالمة ، وإنها كانت احدى ادوات المؤامرة التى يسعى لها العدو لتفيت الامة وتقطيع اوصالها ، وسنعود لنفصل

أكثر فى الأمر ان استدعى الحال .

واليوم ننقل بعض كلمات المجرم الارهابى القاتل نتنياهو وهو ينعى نجوى ويعدد مآثرها – كما يرى – وكفاها كلمات هذا المجرم ادانة. .

الخبر ادناه فلنقرأه معا :

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشارة الراحلة نجوى عباس قدح الدم بالشجاعة والتفرد وبعد النظر والتقدير الصحيح لمصلحة بلادها، وقال إنها أوشكت على إحداث الاختراق الأصعب بالوصول الى تطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب. وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا بزوج الراحلة البروفيسور الألماني أحمد نومان ناقلا اليه التعازي قائلا إن الراحلة بمساعيها وحركتها المكوكية في العالم من أجل وطنها السودان كانت على وشك “إحداث اختراقات كبيرة في كثير من الملفات المهمة وعلى رأسها الملف الأصعب وهو تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل”.

وأكد نتنياهو في مكالمته بحسب نومان أنه لم يجد امرأة او رجل في العالم العربي يمتلك الشجاعة والجدية اللتان تمتعت بهما الراحلة قدح الدم ووصفها بالتفرد وبعد النظر والمعرفة العميقة لمصلحة بلادها وكيفية خدمتها عبر المساعدة في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل لأنها رأت في ذلك الخير والنماء معربا عن حزنه العميق لفقدها في هذا التوقيت.

ونقلت استاذة الاقتصاد بجامعة بحري، أسماء أحمد النعيم التي جمعتها صداقة قوية مع الراحلة نجوى واسرتيها في ألمانيا والخرطوم عن نومان تلقيه مكالمات عزاء من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان إنابة عن أعضاء المجلس والدولة السودانية وايضا من الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العالمية والدبلوماسية. وأعرب نومان وهو عالم معروف في أوروبا وخبير في مجال الطاقات المتجددة عن حزنه لما راج من شائعات بغرض النيل من سمعة زوجته الراحلة ولى عنق الحقائق فيما يتعلق بمساعيها لخدمة بلادها وقضايا السلام والتنمية فيها وفى دول القارة الإفريقية الأخرى.

وكشف نومان عن ملابسات مرض ووفاة نجوى قائلا إنها ظلت طريحة الفراش لأسبوعين لم تتحسن فيهما حالتها وعجزت اسرتها في السودان عن فعل شيء لإنقاذ حياتها مع ظروف الحظر بسبب تفشى وباء كورونا ما اضطره للتحرك مع شركة التأمين الصحي التي يشتركون فيها لترتيب عملية إجلاء عبر إسعاف جوى من الخرطوم إلى ألمانيا. وأضاف زوج الراحلة أنه ومع بداية مساعيه اتصل به مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وابلغوه استعدادهم لإجلاء نجوى من الخرطوم للعلاج في إسرائيل او ألمانيا حسب ما يراه مناسبا. وأبان أنه وافق من أجل إنقاذ حياتها على وجه السرعة وبالفعل تم إرسال طائرة الاسعاف الجوي من تل أبيب إلى الخرطوم حاملة ثلاثة اطباء واثنين من الممرضين. وتابع “لكن للأسف كانت حالتها بلغت مرحلة متأخرة صعبت معها عملية الأجلاء وبعد ساعات قليلة من ذلك أسلمت الروح لبارئها.

نقف عند هذا الحد ونقول ان هذه الافادات كافية لادانة الراحلة نجوى .