امريكا تشتعل غضبا وترامب يختبئ خوفا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الادارة الأمريكية التى تطوف الأرض مدعية دفاعها عن الحريات وحمايتها لحقوق الانسان هاهى تنغمس فى العنف ضد المحتجين ، والرئيس ترامب يهدد باستعمال القوة المسلحة الغير محدودة لايقاف التظاهرات مما دفع بعمدة مدينة نيويورك الى مطالبة الرئيس بالتوقف عن تغريداته الشاذة التى تغذى التوتر وتزيد من ردود الفعل لدى المحتجين الغاضبين الذين اتسعت دائرة تحركاتهم الغاضبة لتشمل خمس وسبعون مدينة أمريكية خرجت تنادى بصوت واحد ان اوقفوا العنصرية ضد السود ، وابتعدوا عن هذه السياسة السيئة التى تنتهجها الحكومة .

التظاهرات الغاضبة وصلت الى البيت الأبيض مما اخاف الرئيس بحسب صحيفة نيويورك تايمز التى كشفت ان ترامب ابلغ مستشاريه

خوفه على سلامته أثر وصول المحتجين الى البيت الأبيض مما دفع فرقة الحماية الخاصة بالرئاسة الى وضع الرئيس فى مخبأ سرى تحت الأرض كان الرئيس بوش قد دخله لحظة هجمات 11 ديسمبر ، ويظهر من ما قيل ان الرئيس ترامب يخشى هؤلاء المحتجين الذين صبوا جام غضبهم عليه وعلى تغريداته العنصرية المستفزة.

ومع مرور الأيام وزيادة الاحتقان فى امريكا وارتفاع وتيرة الاحتجاجات تتكشف للعالم اكذوبة ان امريكا دولة تراعى الحريات والحقوق ، وقد قال بعض المتظاهرين ان العنف ضد السود والعنصرية التى يمارسها البعض ليست جديدة لكن ان تتراخى الحكومة والنظام السياسى ككل فى اجتثاث

جرثومة الفساد هذه فهذا ما اغضب المحتجين ودفعهم لزيادة وتيرة حراكهم متعهدين ان يضعوا حدا لهذا الظلم الذى دام مئات السنوات وانه آن الاوان لانهائه ووضع حد له وعلى المؤيدين للعنصرية المقيتة ان يتخلوا عن مواقفهم هذه أو لن تستقر البلد مهما كانت ردة الفعل وبالرغم من كل التبعات

المتوقعة من هذه المعركة.

التظاهرات الغاضبة التى تنادى بالتغيير لم تقتصر على الداخل الامريكى فحسب وانما وصلت الى لندن حيث تجمع المئات أمام السفارة الأمريكية منددين بالعنصرية القبيحة التى تمارسها الادارة الأمريكية رافضة هذا السلوك الاجرامى للشرطة فى هذه القضية وماشابهها من حوادث وتراخى السلطات عن محاسبة المجرمين ، ويرى البعض ان الحكومة ليست فقط لاتحاسب المجرمين وتردعهم وتنهى هذا الوضع السيئ وانما تشجعهم على فعلهم القبيح.

انها النار تشتعل فى امريكا التى طالما عملت اداراتها المختلفة على ظلم الاخرين وقتلهم وتدمير بلدانهم وسرقة مواردهم وهاهى الادارة الأمريكية اليوم تقف مضطربة تعانى الضعف وتخشى الانهيار بسبب مواقفها السيئة وسياساتها القبيحة والنيران التى ظلت تؤججها فى كل مكان وتحرق بها الابرياء عن عمد وتتلذذ بتعذيبهم هاهى اليوم تخشى الاحتراق والنار تحاصرها من كل جانب.