احذروا ثورة الجياع

خاص الخليج 365:

شرارة الثورة التى اطاحت بالطاغية وزجت به واركان حربه فى السجن ، هذه الشرارة كان بدء انطلاقها من تفاقم أزمة الخبز من ضمن ازمات كثيرة تراكمت فمن النقص الحاد فى النقود والوقود الى الاستئثار بموارد البلد من قبل الحزب الحاكم وغيرها من الاسباب ، كلها تكاملت وهيأت الظروف لاسقاط النظام البائد لكن أهم ما عجل باشتعال الثورة وزيادة وتيرة الاحتجاجات وتسارعها تفاقم أزمة الخبز وصولا الى انعدامه فى العديد من المناطق وحتى مع توفره كان سعره مرتفعا جدا ولايتلاءم مع اوضاع الناس السيئة وعجز الحكومة عن العلاج ، وقد ارتفعت قيمة قطعة الخبز فى بعض المناطق الى ثلاثة جنيهات مع النقص الحاد فى الوزن ، هذه كان ابرز الدوافع التى حركت الناس ولم يرجعوا من الشارع واصبحت الرؤية كل يوم تتبلور وتزداد وضوحا بان نظام البشير لامحالة ساقط الى ان حقق الشعب مراده ، ويمكن القول وبلا خلاف ان الثورة بدأت بسبب الخبز وان الاحتجاجات بدأت مطلبية وكان الناس يشتكون من مشاكل المعاش وزيادة التضييق عليهم فى هذا الجانب ، والان تعيش الكثير من مناطق السودان مشاكل فى الخبز فلا هو توفر رغم زيادة سعره ولا التزم اصحاب المخابز بالوزن المتفق عليه مع تثبيت السعر الجديد وهو مبلغ إثنين جنيه لقطعة الخبز التى نقص وزنها وزاد سعرها ، وكم من مدينة انعدم فيها الخبز أو ارتفع سعره الى اسعار خيالية كما اتت الأخبار من بعض المناطق وسنقرأ الخبر التالى من مدينة كريمة :

خرج مئات المواطنين بمدينة كريمة بالولاية الشمالية في تظاهرات حاشدة اليوم (الاثنين) احتجاجًا على أزمة وانعدام الخبز الحادة التي تشهدها المدينة هذه الأيام، وبلغ سعر قطعة الخبز (الرغيفة) خمسة جنيهات .

وقام المتظاهرون بإغلاق الشوارع الرئيسة بالحجارة الضخمة، وأضرموا النار في إطارات السيارات، وطالب المتحجون بإقالة والي الولاية الساعوري؛ لجهة أنه وفر دقيق الخبز في بعض محليات الولاية الأخرى، فيما حرم مدينة كريمة ذات الكثافة السكانية الأكبر .

وعزا أصحاب المخابز الذين تحدثوا ل(اليوم التالي)(الاثنين) الأزمة الى نفاد حصص الدقيق التي خصصت لهم إبان فترة العيد وشهر رمضان، ولم يستبعدوا تفاقم الأزمة الى الأسوأ. وتوقف المخابز بكريمة في ظل انعدام الدقيق، طبقا لإفاداتهم.

كريمة ليست وحدها التى تعانى فهناك عدد من المدن والقرى ينعدم فيها الخبز أو يرتفع فيها سعره الى الحد الذى لايستطيع الناس شراءه فلتحذر الحكومة ثورة الجياع لانها ان جاءت ستكتسح كل شيئ فى طريقها .