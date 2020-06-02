مدير إدارة الحج والعمرة ينفي تحديد نسبة (١٠%) فقط لحجاج هذا العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى مدير إدارة الحج والعمرة منتصر عباس، تحديد نسبة (١٠%) فقط لحجاج هذا العام مقارنةً بعدد حجاج العام الماضي واختصاره على الدول الإسلامية.

وأكد عباس في تصريح صحفي الإثنين، أنه لا يوجد قرار رسمي من وزارة الحج السعودية بذلك وأن آخر توجيهات الوزارة هي تعميم لكل الدول منذ بداية الجائحة بالتريث في التجهيزات والعقودات حتى إشعار آخر.

وشار إلى أن مايُشاع عارٍ من الصحة وعبارة عن تكهنات وقراءات من أصحاب الوكالات تزامنت مع فتح الحرم لإقامة الصلوات هذه الأيام.

وتوقع صدور قرار ملكي خلال الأسبوع المقبل ينص على الفتح أو التعليق لهذا العام، ونوه إلى أن الإدارة سوف تقوم بتذليل كل الإجراءات رغم ضيق الزمن مقارنةً بالأعوام الماضية لإتمام الشعيرة.

وكشف عن مشقة بالغة تصاحب التجهيزات بدايةً ببنك السودان المركزي، شركات النقل البحري والجوي، وزارة الصحة، رسوم الخدمات بالمملكة، تراحيل الولايات بعدها يتم تحديد كلفة الحج بحراً وجواً.

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