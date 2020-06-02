التعايشي يدعو لتوسيع دائرة مشاركة القوى الفاعلة في العمل العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي لتوسيع دائرة مشاركة القوى الفاعلة، في العمل العام ، وزيادة الوعي والمساهمة في نشر ثقافة السلام بمحلية رهيد البردي.

وأكد خلال لقائه لجان المقاومة بالمحلية ،ان ثورة ديسمبر المجيدة اتاحت فرصة نادره وتاريخية يجب توظيفها لبناء وتنمية السودان.

ووجه التعايشي بضرورة أحكام التنسيق وتقوية الروابط بين أعضاء لجان المقاومة وتوحيد جهودهم وايجاد مقر دائم لهم بما يمكنهم من اداء دورهم الوطني في محاربة الفساد وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وتوفير الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وقال عضو مجلس السيادة ، ان السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة وإتاحة فرصة كافية للحوار الجاد بين جميع شركاء التغيير بالبلاد.