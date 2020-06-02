لجنة ازالة التمكين تفتح ملف المؤسسات الرياضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت لجنة رياضية مكونة حديثاً في إجراء اتصالات باللجنة العليا لإزالة التمكين وذلك للشروع في إزالة التمكين بالمؤسسات والهيئات الرياضية.

وكشفت مصادرعن تجهيز اللجنة لأكثر من سبعة ملفات تخص اتحادات كبيرة على مستوى المناشط الرياضية تتضمن الكثير من المخالفات والتجاوزات القانونية ومخالفات من تلك الاتحادات لأنظمتها الأساسية، وتمثل تلك،الملفات ضربة بداية لعمل اللجنة التي ينتظر أن تواصل عملها بشكل أكبر لتجهيز المزيد من الملفات والتنقيب عن المخالفات في مختلف المؤسسات الرياضية لتقديمها للجنة العليا لإزالة التمكين.

وينتظر أن تمر خطوات تفكيك التمكين عبر المفوضيات الولائية التي تملك بالقانون حق التدخل في حالات وجود تجاوزات وفساد بالهيئات الرياضية.