عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم اعتقال الكاتب الصحفي الطيب مصطفى

بوب يحذر من الإنهيار الاقتصادي بسبب الحظر

تمديد الحظر وزيادة ساعات التجوال إلى الثالثة بعد الظهر بولاية الخرطوم

إستئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور اليوم الوطن الصحة تعلن عن (147) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي (99) حالة

اعتقال المهندس الطيب مصطفى

– السيادي والوزراء يعتمدان تعيين وزير الدفاع

عادل خلف الله :سد النهضة ليس بعيداً عن مخططات الصهاينة وحرب المياه ويهدد الأمن القومي

مانيس ينفي إستقالة حميدتي من رئاسة اللجنة الاقتصادية

تمديد الحظر اسبوعين وزيادة فترة السماح بالحركة الداخلية السوداني (السوداني) تكشف تفاصيل توقيف الكاتب الصحفي “الطيب مصطفى”

مانيس: حميدتي يباشر مهامه في رئاسة اللجنة الاقتصادية

اضافة ساعتين لفترة السماح وتمديد الحظر الشامل لإسبوعين

إصابة القيادية في حزب الأمة سارا نقد الله بكورونا

قطر توافق على مرشح السودان لمنصب السفير النيل الدولية الحكومة تنقل سكان القرى الموازية للحدود الإثيوبية في القضارف

مانيس: حميدتي يمارس مهامه رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

إستئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور اليوم

كورونا: انخفاض الوفيات وتسجيل (147) اصابة جديدة و(99) حالة تعافي

زيادة فترة السماح للحركة الداخلية الى الثالثة عصرا السوداني الدولية Advertisements شركة صينية تطور لقاح ل(كورونا) بنسبة فاعلية مكافحة 99%

حظر التجوال يؤثر على معاش كثير من بائعات الشاي

عبد الرحيم الصديق سفيرا للسودان بقطر اليوم التالي عاجل| تجديد الحظر أسبوعين وتمديد فترة السماح حتى الثالثة عصراً

الصادق المهدي .. يسألونك عن الجمهورية (الطهوية)

إصابة القيادية بحزب الأمة القومي سارة نقد الله بفيروس كورونا آخر لحظة 147 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 12 حالة وفاة

الوفد الصيني يعد تقرير توثيقي لتجربة السودان حول مكافحة كورونا

اعتماد سفير جديد للسودان لدى قطر

قلق بسبب بقاء الحاج عطا المنان بالمعتقل رغم الاصابة بكورونا

قرارات جديدة وصارمة بشأن (كورونا) في الشمالية والنيل الأبيض صحيفة القوات المسلحة زيادة فترة السماح للحركة الداخلية وتمديد الحظر بالخرطوم لاسبوعين

إستئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور اليوم

الصحة الاتحادية تعلن عن إجراء مسح عشوائي بولاية الخرطوم

تدابير صحية احترازية بمطار الخرطوم وكالة السودان للأنباء “سونا” مانيس: حميدتي يمارس مهامه رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية

وزير الثقافة والاعلام:نأسف لما تروج له الأسافير وبعض مواقع الصحف

الطوارئ الصحية:زيادة فترة السماح للحركة الداخلية الى الثالثة عصرا

السفير الصيني : مستمرون في التعاون مع السودان

الوفد الصيني الطبي يلتقي اللجنة العليا للطوارئ الصحية

لقاء فني لوفد الخبراء الطبي الصيني بوزارة الصحة الاتحادية

إستئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الثلاثاء

بالتعاون مع الهلال الأحمر..السودانيون بالإمارات في حملةللتصدي للكرونا

وكيل الري: المصادر المائية والخزانات مسؤولية وزارة الرى

والي كسلا يتفقد العمل بكبري القاش الجديد

تشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالجزيرة

انطلاق العمليات الزراعية للصيفى بأكثر من مليون فدان

انسياب الوقود والتقاوى للزراعة بالمناقل

ويتا يوفر 16 الف جوال دقيق يوميا للمخابز

‏ الصحة الاتحادية تعلن عن إجراء مسح عشوائي بولاية الخرطوم

الاتحاد النسوي يطالب بدعم شرائح النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي

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الارصاد : ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بمعظم أنحاء البلاد

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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