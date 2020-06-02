قديروف يدعو الأمم المتحدة لمعاقبة السلطات الأمريكية بسبب انتهاك حقوق الإنسان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات ضد السلطات الأمريكية ومحاسبتها على محاكمة وقتل الأبرياء.
وأكد قديروف أنه يراقب الأحداث في الولايات المتحدة بهول، مشيرا إلى سخط المجتمع الدولي بسبب تقاعس السلطات الأمريكية.
وكتب قديروف في قناته على تلغرام: “أناشد المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السلطات الرسمية الأمريكية لمنع ممارسات انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ العقوبات دون مقاضاة. طالبوهم بتحمل مسؤولية الفظائع المرتكبة، ولا سيما الملاحقة والقتل”.
وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله، يوم الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات في الولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.
وتحولت بعض المظاهرات إلى عنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من أجل إعادة فرض النظام.
سبوتنيك
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