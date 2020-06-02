البنك المركزي : إلزام المصارف ببروتوكول مع النقود وعقوبات للمخالفين

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي، عن وضع بروتوكول صحي للتعامل مع النقود الورقية في صالات التعامل المباشر مع الجمهور، في ظل إنتشار جائحة (كورونا)، وتوعد بإجراءات عقابية حال عدم الإلتزام بتنفيذ البروتوكول. وطالب المركزي في منشور عممه على المصارف، بوضع إجراءات إحترازية وتطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار (كورونا)، وأكد أهمية الإشراف المباشر بواسطة الإدارة العليا من المصارف لتهئية بيئة عمل معافاة من خلال التنظيف والتطهير. ودعا لتعقيم أفرع المصارف بعد خلوها من الموظفين والعملاء، وتنظيف الأسطح الزجاجية والرخامية والأرضيات والماكينات، مع توفير المعقمات للموظفين والعملاء. ونوه البنك المركزي بحسب صحيفة الصيحة إلى ضرورة تقليل الموظفين لتجنب التكدس داخل المكاتب، وخلق مساحة كافية للتباعد، وأن يتم تحديد العدد وفقاً لحجم العمل، مع ضرورة استثناء الموظفين الذين بلغوا سن الـ(55) عاماً والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى استثناء الحوامل والمرضعات أو اللائي يقمن برعاية أطفال ما دون سن الخامسة. وأشار المركزي إلى إمكانية السماح لأي موظف قادر على أن يؤدي عمله من المنزل بكل كفاءة دون أن يؤثر على سير العمل ببقية الإدارات، بالقيام بالعمل من منزله. وطالب بحث الموظفين على ارتداء الكمامات، والحرص على غسيل الأيدي لمدة أربعين ثانية وتجنب لمس الوجه. ودعا لوضع خطة تهدف إلى تقليل وجود العملاء خارج وداخل البنك لتنفيذ آلية التباعد الإجتماعي، والتنسيق مع الشركات والموردين لتحديد أيام وأوقات محددة لتوريد أو إستلام النقدية. وشدد المركزي على أهمية تطهير الأوراق النقدية بداخل حجرات تجهز للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية حال توفرها للمصرف، أو استخدام المعقمات المخصصة، مع استمرار التعقيم للخزنة وأجهزة العد والفرز وأماكن الاستلام، مع تفعيل نظام حجز النقود لمدة (24) ساعة في مكان التعقيم قبل إعادة تداولها.