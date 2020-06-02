مشاجرة عنيفة بين وافدين مصريين في الكويت تثير غضباً واسعاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت لقطات لمُشاجرة جماعية بين وافدين مصريين في منطقة الخيطان بالكويت، جدلاً واسعاً بين المواطنين بسبب استمرار الجالية المصرية في إثارة البلبلة والفوضى بالدولة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، لحظة اندلاع شجار بين مجموعة أشخاص مصريين، كما يتضح من لهجتهم، وتحول الشارع إلى ما يُشبه حلبة المُصارعة، ويتجمهرون فوق بعضهم بطريقة تُنذر بكارثة خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.وطالب الكويتيون بترحيل المصريين فوراً، مُجددين هجومهم على الجالية المصرية، التي يعتبرونها الجالية الوحيدة التي تثير الفوضى والشغب في الكويت مقارنةً بالجاليات الأخرى، واتهموهم بتقليد مشاهد مسلسل “البرنس” وتطبيقها على أرض الواقع في الكويت.