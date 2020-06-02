إتحاد الصناعات الصغيرة يدعو لإلغاء الاغلاق الكامل

الخليج 365 :

دعا اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان الى الغاء حالة الاغلاق الكامل وفتح الحياة العملية لقطاعاته في اقرب وقت مع وضع كل الضوابط الصحية التي تكفل الحد من انتشار جائحة كورونا، واكد بيان اللجنة التسيرية للاتحاد اليوم حول الاوضاع الاقتصادية لعضوية الاتحاد الزام عضويته بالسودان المقدرة باكثر من مليوني عضو بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي اللازم مع التزام الاتحاد بالعمل علي مواصلة تكثيف التوعية وتوفير الكمامات والمعقمات لجميع عضويته فى المناطق الصناعية والمحلات الحرفية والمصانع الصغيرة .

واشار البيان الى ان الاتحاد ظل متفهما للدواعي الصحية التي ادت الى اغلاق البلاد وفرض الحظر الكامل بولاية الخرطوم وعدد من الولايات بسبب تفشي جائحة كورونا الا ان تواصل قيادة الاتحاد مع عضويته المنتشرة بالمركز والولايات اوضحت انهم يعيشون اوضاع اقتصادية واجتماعية فى غاية التعقيد لا تحتمل تطاول حالة الاغلاق باعتبارها من الشرائح التي تعتمد كليا علي الدخل اليومي وان طبيعة اعمالهم لا تحقق لهم فائض ادخار