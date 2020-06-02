التاريخ: 02-يونيو-2020
0 مشاهدة
جدد الأمين العام لحزب مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية محمود شنقراي على ضرورة تكاتف مواطني الشرق لرفض مسار الشرق .
ووصفه بأنه مخلب قط لتحقيق اجندة محلية واقليمية وأكد أن اتفاق الشرق هو من أسباب الصراع الذي نشب مؤخرا في ولايتي كسلا والبحر الاحمر.
واتهم جهات لم يسمها بانها تحاول فرضه كأمر واقع وقطع بأن اتفاق مسار الشرق لا يمثل مواطني الولايات الشرقية وجدد رئيس الحزب موسى سيدي في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب جدد رفضهم لمحاولات بيع او تأجير الميناء باعتبار أنه شريان الحياة .
وفي السياق أعلن الحزب عن إعادة تشكيل المكتب القيادي وتم تجديد الثقة في رئيس الحزب موسى سيدي ومامون باركوين نائبا لرئيس الحزب ومحمود شنقراي أمينا عاما للحزب ونوال عبد القادر أمينة العلاقات الخارجية وحنان بكراي أمينة التنظيم والاتصال ومنى أحمد انور أمينة للمرأة وموسى محمد أحمد أمين التعبئة والجماهير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر البجا (القيادة الشرعية): اتفاق مسار الشرق والحكومة سبب صراعات الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.