مؤتمر البجا (القيادة الشرعية): اتفاق مسار الشرق والحكومة سبب صراعات الاقليم

جدد الأمين العام لحزب مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية محمود شنقراي على ضرورة تكاتف مواطني الشرق لرفض مسار الشرق .

ووصفه بأنه مخلب قط لتحقيق اجندة محلية واقليمية وأكد أن اتفاق الشرق هو من أسباب الصراع الذي نشب مؤخرا في ولايتي كسلا والبحر الاحمر.

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واتهم جهات لم يسمها بانها تحاول فرضه كأمر واقع وقطع بأن اتفاق مسار الشرق لا يمثل مواطني الولايات الشرقية وجدد رئيس الحزب موسى سيدي في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب جدد رفضهم لمحاولات بيع او تأجير الميناء باعتبار أنه شريان الحياة .

وفي السياق أعلن الحزب عن إعادة تشكيل المكتب القيادي وتم تجديد الثقة في رئيس الحزب موسى سيدي ومامون باركوين نائبا لرئيس الحزب ومحمود شنقراي أمينا عاما للحزب ونوال عبد القادر أمينة العلاقات الخارجية وحنان بكراي أمينة التنظيم والاتصال ومنى أحمد انور أمينة للمرأة وموسى محمد أحمد أمين التعبئة والجماهير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)