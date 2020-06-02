الري تعتزم رفع رسوم المياه الى ٧٥٠ جنيها للفدان

التاريخ: 02-يونيو-2020
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دعا وزير الري والموارد المائية البروفسور ياسر عباس الى ضرورة الاهتمام بوزارة الري وقال ” اذا الري وقفت على حيلها السودان كله حيقيف على حيله” واكد الوزير خلال اجتماع اسفيري عقده امس ان الاجتماعات الاسفيرية عبر الفيديو كونفرس ، ستكون اسبوعيا لمتابعة سير اعمال الموسم الصيفي ، ووصف التحديات امام الموسم الجديد بالكبيرة، مبينا ان وزارة الري هي القائد الحقيقي للعملية الانتاجية وان الحكومة الانتقالية تعول عليها كثيرا، وجدد عباس التاكيد على عزم الوزارة زيادة رسوم المياه، الى ٧٥٠ جنيها للفدان مقابل خدمة جيدة للمزارع بتوفير المياه في الوقت والمكان المناسبين ، مشيرا الى ان المزارع عالميا يدفع ما بين ٥ %الى ١٠% من جملة الدخل من المحاصيل المروية كرسوم مياه.
ومن جهته اعلن وكيل الوزارة ضو البيت عبد الرحمن بحسب صحيفة الجريدة، أعلن عن تحركات لاكمال اجراءات التعاقد مع الشركات،وقال ان العام المقبل سيشهد وضعا افضل لاجراءات طرح العطاءات وفض المظاريف، وكشف عن نقل آليات من وحدة تنفيذ السدود للاستفادة منها في ادارات الري، ودعا الى ضرورة التنسيق الافقي في استغلال الاليات مشيرا الى وجود آليات غير مستغلة وأخرى تحتاج الى صيانة و اكد الوكيل وجود إجراءات في مواجهة المعتدين على قنطرة ٥٧.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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