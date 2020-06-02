شبكة الصحفيين تدين الملاحقات الأمنية التي تتعرض لها صحفيتان بالفاشر

التاريخ: 02-يونيو-2020
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أعربت شبكة الصحفيين السودانيين عبر مكتبها في شمال دارفور، عن قلقها الشديد لما تتعرض له الصحفيتان “لنا عوض سبيل وعائدة أحمد عبد القادر” من ملاحقات ومضايقات واستدعاءات من قبل جهات رسمية بالولاية بسبب مواد صحفية ومتابعة لهما لانتشار جائحة الكورونا بالولاية.
وأعلنت بحسب صحيفة الجريدة، كامل تضامنها مع الصحفيتان واعتبرت إن هذا السلوك يعيد للأذهان ممارسات جهاز أمن النظام البائد في مضايقته ومطاردته للصحفيين ومطالبته لهم بالكشف عن مصادرهم، وقالت الشبكة في بيان لها أمس هذا عينه ما حدث للصحفيتين التين كانتا تقومان بواجبهما الإعلامي المهني في الكشف عن حجم انتشار المرض في الولاية.
وكانت الصحفيتان قد أعلنتا أن ضابطا في القوات المسلحة قد استدعاهما بطلب من والي الولاية.وادانت شبكة الصحفيين ذلك المسلك غير المسؤول وطالبت والي الولاية بالكشف عن حقيقة ما يجري .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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