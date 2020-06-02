مانيس: استقالة حميدتي من رئاسة اللجنة الاقتصادية اشاعة

التاريخ: 02-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السفير عمر بشير مانيس ماتداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة عن استقالة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. Advertisements واكد مانيس بحسب صحيفة الجريدة، بأن الفريق أول محمد حمدان دقلو – نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يباشر مهامه برئاسة اللجنة ويتابع بصورة يومية أعمال اللجان الفرعية. ودعا مانيس الجميع لعدم الالتفات إلى الاشاعات التي تهدف إلى زرع البلبلة في الرأي العام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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