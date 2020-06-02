التاريخ: 02-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدرت وكيل وزارة الصحة الاتحادية سارة عبد العظيم قرارا بتكليف سارة عبد الملك أحمد مديرا لادارة تعزيز الصحة الاساسية. وبحسب صحيفة السوداني، كانت مديرة ادارة الصحة الاساسية قد تقدمت باستقالتها لوزير الصحة ضمن استقالة جماعية لعدد مدراء الادارات بالوزارة قبل حوالي شهر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر من استقالة المدير السابق .. تكليف مدير لادارة تعزيز الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.