( 147) اصابة جديدة بكورونا و تسجيل ( 12 ) حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 113 إصابة و الجزيرة 10 اصابات و8 اصابات في كسلا واصابة واحدة في كل النيل الأبيض وشمال كردفان والبحر الاحمر و5 اصابات في سنار و6 اصابات في القضارف و2 في غرب دارفور

اما الوفيات فقد سجلت كل من ولاية الخرطوم 5 وفيات و 4 وفيات في الجزيرة و 2 في القضارف ووفاة واحدة في شمال كردفان وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 5173 اصابة متضمنة 298 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 4078 اصابة تليها 367 اصابة ولاية الجزير ثم 136 اصابة بشمال كردفان و160 اصابة ولاية القضارف و113 اصابة ولاية سنار و 68 إصابة لولاية شمال دارفور اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات

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واوضحت الوزارة بحسب صحيفة اخر لحظة تماثل 99 حالة للشفاة 73 حالة في الخرطوم و 5 حالات في الجزيرة و10 حالات في جنوب دارفور وحالتين في كل من القضارف ونهر النيل و3 حالات في سنار و 4 حالات في غرب دارفور ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 1522 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 359 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 359 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة و121 اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 33.7% كما تم فحص عدد 43 عينة في معهد النيل الأزرق 42 عينة مفحوصة لاول مرة 15 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 35.7% ثم معمل الصحة العامة بنيالا تم فحص 15 اجمالي العينات و15 عينة مفحوصة لاول مرة 2 عينة موجبة لاول مرة بنسبة 13.3% أما المعمل المركزي للبحر الاحمر اجمالي العينات 20 عينة و20 عينة مفحوصة لاول مرة و9 عينة موجبة لاول مرة بنسبة 45% فكانت اجمالي العينات المفحوصة 437 عينة والمفحوصة لاول مرة 736 عينة والموجبة لاول مرة 147 عينة بنسبة 20 %

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)