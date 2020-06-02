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الثلاثاء 2 يونيو 2020
وشددت وزارة الصحة، في بيان لها، على أهمية وضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
أكدت وزارة الصحة، تسجيل ١٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ١٢ مصابًا، ٥ منهم فى ولاية الخرطوم.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١٣ اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، ليصل العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٥١٧٣ حالة، بينها ٢٩٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٥٢٢ شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "الصحة" توجه رسالة مهمة لـ"المواطنين" وتعلن عدد مصابي كورونا داخل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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