عاجل.. "الصحة" توجه رسالة مهمة لـ"المواطنين" وتعلن عدد مصابي كورونا داخل البلاد

الثلاثاء 2 يونيو 2020

وشددت وزارة الصحة، في بيان لها، على أهمية وضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.



أكدت وزارة الصحة، تسجيل ١٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ١٢ مصابًا، ٥ منهم فى ولاية الخرطوم.

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وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١٣ اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، ليصل العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٥١٧٣ حالة، بينها ٢٩٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٥٢٢ شخصا.