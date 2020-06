شاب سوداني ينشر صورتين لمشاركته في مظاهرات السودان وأمريكا أُطلِق عليه “مدمن الثورات”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر شاب سوداني صورتين له وهو يشارك في مظاهرات السودان عام 2019 ومظاهرات امريكا الحالية، أطلق عليه رواد مواقع التواصل “مدمن الثورات”.

وكتب تغريدة قال فيها :”Fighting for my rights, home and abroad”، أقاتل من أجل حقوقي في بلدي والخارج.

وأثارت التغريدة التي أعادت نشرها قناة العربية على صفحتها، موجة من التعليقات والتي جاءت: لا لقيت حقك في السودان ولا بتلقى هناك، واردف آخر: خربتها هنا وشردت هناك.

Advertisements

فيما تهكم البعض: مادام غيرت الكمامة كان تغير التي شيرت، وأضاف آخر : عشان كده ترمب قال هناك مندسين في هذه التظاهرات.

وتشعد الولايات المتحدة الامريكية، مظاهرات تحوّلت لأعمال عنف في 15 ولاية، و اضطرابات خطيرة لم تعرف لها مثيلا منذ عقود، احتجاجا على مقتل فلويد على يد أحد أفراد شرطة مدينة مينيابوليس.