شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نشر شاب سوداني صورتين له وهو يشارك في مظاهرات السودان عام 2019 ومظاهرات امريكا الحالية، أطلق عليه رواد مواقع التواصل “مدمن الثورات”.
وكتب تغريدة قال فيها :”Fighting for my rights, home and abroad”، أقاتل من أجل حقوقي في بلدي والخارج.
وأثارت التغريدة التي أعادت نشرها قناة العربية على صفحتها، موجة من التعليقات والتي جاءت: لا لقيت حقك في السودان ولا بتلقى هناك، واردف آخر: خربتها هنا وشردت هناك.
فيما تهكم البعض: مادام غيرت الكمامة كان تغير التي شيرت، وأضاف آخر : عشان كده ترمب قال هناك مندسين في هذه التظاهرات.
وتشعد الولايات المتحدة الامريكية، مظاهرات تحوّلت لأعمال عنف في 15 ولاية، و اضطرابات خطيرة لم تعرف لها مثيلا منذ عقود، احتجاجا على مقتل فلويد على يد أحد أفراد شرطة مدينة مينيابوليس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب سوداني ينشر صورتين لمشاركته في مظاهرات السودان وأمريكا أُطلِق عليه “مدمن الثورات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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