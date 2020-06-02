شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف، الفنان الشاب محمد بشير عن مساندة كبار الفنانين لمسيرته الفنية والوقوف الى جانبه وتقديم النصح والإرشاد له ،وقال إن والدته الفنانة حنان بلوبلو هي الداعم الأول له في مسيرته بعد أن اشترطت عليه إكمال الجامعة ونيل شهادته للعمل بالمجال الفني.

وقال لـ(كوكتيل) انه وجد أيضا الرعاية من عدد من الفنانين والشعراء والملحنين والموسيقيين على رأسهم الأستاذ كمال ترباس ،وأضاف محمد بشير أنه تجاوز مرحلة التقليد في بداياته الأولى وظل حريصا على الظهور بأعماله الخاصة سعيا وراء تكوين شخصيته الفنية وأكد بانه يمتلك اليوم رصيدا طيبا من الأغنيات الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بشير الدولي : تخليت عن ترديد أغنيات الآخرين وهؤلاء دعموني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.