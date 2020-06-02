إقتصادي : تصفية شركات الجيش والأمن قرار خطير

الخليج 365 :
وصف الخبير الاقتصادي والمصرفي، د. لؤى عبدالرحمن ، مساعي الحكومة عبر لجنة ازالة التمكين تصفية شركات و مصانع الأمن و الجيش، بـ( القرار الخطير) الذي يهدد الأمن القومي على النحو المطروح حاليا.
وقال في تصريح صحافي اليوم (الأحد) ان انسحاب الجيش و الأمن من المنافسة بالأسواق لا يتعارض مع وجود شركات تلبي احتياجات القوات النظامية و أجهزتها المختلفة دون التوسع و الاحتكار ويسهم قي تثبيت الأسعار .
وذهب لؤي، لتسبب التصفية في تعميق الأزمة الاقتصادية وتهديد الأمن الغذائي ، داعيا لإعادة هيكلة الشركات و المصانع، بطرح حصة من أسهمها للاكتتاب للسودانيين فقط، و تحويلها لمساهمة عامة قابضة تمتلك الحكومة 40% من أسهمها ممثلة في وزارة الدفاع، ضمانا لمشاركة فئات المجتمع و القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنعا لاحتكار الرأسمالية الطفيلية لغالب اسهمها
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