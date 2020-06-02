تظاهرات حاشدة بكريمة بسبب انعدام الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خرج مئات المواطنين بمدينة كريمة بالولاية الشمالية في تظاهرات حاشدة اليوم (الاثنين) احتجاجًا على أزمة وانعدام الخبز الحادة التي تشهدها المدينة هذه الأيام، وبلغ سعر قطعة الخبز (الرغيفة) خمسة جنيهات .

وقام المتظاهرون بإغلاق الشوارع الرئيسة بالحجارة الضخمة، وأضرموا النار في إطارات السيارات، وطالب المتحجون بإقالة والي الولاية الساعوري؛ لجهة أنه وفر دقيق الخبز في بعض محليات الولاية الأخرى، فيما حرم مدينة كريمة ذات الكثافة السكانية الأكبر .

وعزا أصحاب المخابز الذين تحدثوا ل(اليوم التالي) اليوم (الاثنين) الأزمة الى نفاد حصص الدقيق التي خصصت لهم إبان فترة العيد وشهر رمضان، ولم يستبعدوا تفاقم الأزمة الى الأسوأ. وتوقف المخابز بكريمة في ظل انعدام الدقيق، طبقا لإفاداتهم.